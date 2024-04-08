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  4. БУЯЛЬСКИЙ: «Пропустил 1,5 месяца. Нужно время. Не готов играть полный матч»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 08 апреля 2024, 22:46
209
0

БУЯЛЬСКИЙ: «Пропустил 1,5 месяца. Нужно время. Не готов играть полный матч»

Капитан «Динамо» в матче против ЛНЗ Черкассы впервые сыграл после травмы

08 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 08 апреля 2024, 22:46
209
0
БУЯЛЬСКИЙ: «Пропустил 1,5 месяца. Нужно время. Не готов играть полный матч»
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский в матче 23-го тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы (1:1) впервые сыграл после травмы, из-за которой отсутствовал полтора месяца.

– Как самочувствие после возвращения на поле?

– Честно говоря, пока не очень, только три полноценных тренировки провел с командой. Пропустил полтора месяца, нужно время, чтобы набрать форму.

– Полный матч пока играть не готовы?

– Да нет, это даже не обсуждается, поскольку многое пропустил и сам чувствую, что пока не готов.

– В следующих матчах также будете выходить на замену?

– Это у тренеров лучше спросить. Со своей стороны буду много работать на тренировках, чтобы поскорее набрать форму.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Виталий Буяльский
Источник ФК Динамо Киев
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