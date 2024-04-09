Ограбили звезду самого богатого клуба АПЛ. Известно, что украли
В дом Александера Исака проникли злоумышленники
В дом 24-летнего шведского форварда английского «Ньюкасла» Александера Исака проникли злоумышленники.
По информации британского издания The Sun, 7 апреля банда злоумышленников проникла в дом Исака, украла ценные вещи и автомобиль. Неизвестно, находился ли Исак или кто-то из членов его семьи на тот момент в доме.
В этом сезоне Исак провел за «Ньюкасл» во всех турнирах 33 матча, забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что швед может стать одноклубником Александра Зинченко в лондонском «Арсенале».
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