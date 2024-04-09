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Англия
09 апреля 2024, 00:03 | Обновлено 09 апреля 2024, 01:03
662
0

Ограбили звезду самого богатого клуба АПЛ. Известно, что украли

В дом Александера Исака проникли злоумышленники

09 апреля 2024, 00:03 | Обновлено 09 апреля 2024, 01:03
662
0
Ограбили звезду самого богатого клуба АПЛ. Известно, что украли
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

В дом 24-летнего шведского форварда английского «Ньюкасла» Александера Исака проникли злоумышленники.

По информации британского издания The Sun, 7 апреля банда злоумышленников проникла в дом Исака, украла ценные вещи и автомобиль. Неизвестно, находился ли Исак или кто-то из членов его семьи на тот момент в доме.

В этом сезоне Исак провел за «Ньюкасл» во всех турнирах 33 матча, забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что швед может стать одноклубником Александра Зинченко в лондонском «Арсенале».

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Александер Исак Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига ограбление
Источник The Sun
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