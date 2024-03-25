Забивной форвард Ньюкасла может стать одноклубником Зинченко
Александер Исак в нынешнем сезоне АПЛ отметился 12 голами
Лондонский «Арсенал» может купить форварда «Ньюкасла» и сборной Швеции Александера Исака следующим летом.
Как сообщает Football Insider, продать своего лучшего бомбардира «Ньюкасл» может заставить необходимость соответствовать требованиям финансового фейр-плей.
Несмотря на то, что у «Арсенала» есть Габриэль Жезус, «канониры» с приобретением Исака планируют добавить больше конкуренции на острие атаки.
Добавим, что в нынешнем сезоне Исак забил 12 голов в Премьер-лиге. В составе «Арсенала» больше результативных ударов пока только у Букайо Сака – 13.
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