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  4. Забивной форвард Ньюкасла может стать одноклубником Зинченко
Англия
25 марта 2024, 11:27 |
473
0

Забивной форвард Ньюкасла может стать одноклубником Зинченко

Александер Исак в нынешнем сезоне АПЛ отметился 12 голами

25 марта 2024, 11:27 |
473
0
Забивной форвард Ньюкасла может стать одноклубником Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Лондонский «Арсенал» может купить форварда «Ньюкасла» и сборной Швеции Александера Исака следующим летом.

Как сообщает Football Insider, продать своего лучшего бомбардира «Ньюкасл» может заставить необходимость соответствовать требованиям финансового фейр-плей.

Несмотря на то, что у «Арсенала» есть Габриэль Жезус, «канониры» с приобретением Исака планируют добавить больше конкуренции на острие атаки.

Добавим, что в нынешнем сезоне Исак забил 12 голов в Премьер-лиге. В составе «Арсенала» больше результативных ударов пока только у Букайо Сака – 13.

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Источник Football Insider
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