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  4. ВИДЕО. Что сказал Анчелотти перед суперматчем в ЛЧ Реал – Манчестер Сити
Лига чемпионов
08 апреля 2024, 21:59 |
638
0

ВИДЕО. Что сказал Анчелотти перед суперматчем в ЛЧ Реал – Манчестер Сити

Карло провел пресс-конференцию накануне первого поединка 1/4 финала

08 апреля 2024, 21:59 |
638
0
ВИДЕО. Что сказал Анчелотти перед суперматчем в ЛЧ Реал – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити».

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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8 апреля главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию накануне суперигры.

Sport.ua предлагает запись пресс-конференции итальянского специалиста с переводом!

За королевский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».

ВИДЕО. Что сказал Анчелотти перед суперматчем в ЛЧ Реал – Манчестер Сити

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Карло Анчелотти видео пресс-конференция Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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