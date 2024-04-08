9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити».

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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8 апреля главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию накануне суперигры.

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За королевский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».

ВИДЕО. Что сказал Анчелотти перед суперматчем в ЛЧ Реал – Манчестер Сити