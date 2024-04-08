ВИДЕО. Что сказал Анчелотти перед суперматчем в ЛЧ Реал – Манчестер Сити
Карло провел пресс-конференцию накануне первого поединка 1/4 финала
9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити».
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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8 апреля главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию накануне суперигры.
Sport.ua предлагает запись пресс-конференции итальянского специалиста с переводом!
За королевский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».
ВИДЕО. Что сказал Анчелотти перед суперматчем в ЛЧ Реал – Манчестер Сити
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