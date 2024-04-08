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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Меня мало волнует мнение Гвардиолы обо мне»
Лига чемпионов
08 апреля 2024, 15:32 |
816
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Меня мало волнует мнение Гвардиолы обо мне»

Тренер «Реала» – о матче против «Манчестер Сити»

08 апреля 2024, 15:32 |
816
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Меня мало волнует мнение Гвардиолы обо мне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (9 апреля):

«Завтра нас ожидает увлекательная встреча. Каждая команда обладает своими уникальными характеристиками и высоким уровнем игры.

Такой уровень умений обещает сделать матч технически впечатляющим. Мы рассчитываем превзойти соперника в отдельных моментах игры, но окончательное преимущество будет определено по итогам 180 минут, чтобы выявить победителя.

Гвардиола — выдающийся тренер. Но меня мало волнует его мнение обо мне. Важно только то, что думают внутри клуба.

В составах обеих команд присутствует множество талантливых игроков. Как обычно, исход матча будет решен на поле. В этом турнире стоит показать всё, на что вы способны.

Беллингем? Несмотря на свои 20 лет, он проявляет себя как очень зрелый и профессиональный игрок, а также скромный человек. Он удивляет нас не только как игрок, но и как личность.

Травмы защитников «Сити»? Как и мы, они столкнулись с травмами, но справились с этим превосходно. Гвардиола иногда использует центральных защитников на позициях крайних защитников, и это оказывается успешной стратегией благодаря их сильной игре в обороне. По моему мнению, травмы не окажут значительного влияния на их игру».

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Источник Madrid Universal
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