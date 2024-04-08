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Украина. Вторая лига
08 апреля 2024, 21:43 | Обновлено 08 апреля 2024, 21:48
943
0

Владимир ШАРАН: «Со Звягелем мы не договорились»

Украинский специалист рассказал о новом возможном месте работы

08 апреля 2024, 21:43 | Обновлено 08 апреля 2024, 21:48
943
0
Владимир ШАРАН: «Со Звягелем мы не договорились»
Facebook. Владимир Шаран

После перехода Сергея Шищенко в житомирское «Полесье» руководство второлигового «Звягеля» было заинтересовано в приглашении на вакантную должность главного тренера известного специалиста Владимира Шарана.

Однако сегодня стало известно, что альянса между двумя сторонами не будет. Об этом тренер сообщил Sport.ua:

«Предложение по моему появлению у руля «Звягеля» сначала поступило после матча с «Чайкой». Я с представителями своего тренерского штаба некоторое время еще сомневались, однако после вчерашнего поражения от ЮКСА был новый, более конкретный разговор. Но мы не договорились».

Предыдущим клубом Владимира Шарана был «Минай», в котором он работал до середины ноября 2023 года.

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Звягель Владимир Шаран назначение тренера Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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