Владимир ШАРАН: «Со Звягелем мы не договорились»

После перехода Сергея Шищенко в житомирское «Полесье» руководство второлигового «Звягеля» было заинтересовано в приглашении на вакантную должность главного тренера известного специалиста Владимира Шарана.

Однако сегодня стало известно, что альянса между двумя сторонами не будет. Об этом тренер сообщил Sport.ua:

«Предложение по моему появлению у руля «Звягеля» сначала поступило после матча с «Чайкой». Я с представителями своего тренерского штаба некоторое время еще сомневались, однако после вчерашнего поражения от ЮКСА был новый, более конкретный разговор. Но мы не договорились».

Предыдущим клубом Владимира Шарана был «Минай», в котором он работал до середины ноября 2023 года.