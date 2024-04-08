Владимир ШАРАН: «Со Звягелем мы не договорились»
Украинский специалист рассказал о новом возможном месте работы
После перехода Сергея Шищенко в житомирское «Полесье» руководство второлигового «Звягеля» было заинтересовано в приглашении на вакантную должность главного тренера известного специалиста Владимира Шарана.
Однако сегодня стало известно, что альянса между двумя сторонами не будет. Об этом тренер сообщил Sport.ua:
«Предложение по моему появлению у руля «Звягеля» сначала поступило после матча с «Чайкой». Я с представителями своего тренерского штаба некоторое время еще сомневались, однако после вчерашнего поражения от ЮКСА был новый, более конкретный разговор. Но мы не договорились».
Предыдущим клубом Владимира Шарана был «Минай», в котором он работал до середины ноября 2023 года.
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