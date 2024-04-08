Владимир ШАРАН: «Степаненко и Ярмоленко нужны сборной»

До начала подготовки сборной Украины к финальной части Евро-2024 остается менее двух месяцев. За это время тренерскому штабу нужно будет не только определиться с кандидатами на участие в европейском первенстве, но и сыграть серию товарищеских матчей – с Германией, Польшей и Молдовой.

Своими соображениями о наличии в составе главной команды страны некоторых игроков со Sport.ua поделился бывший нападающий киевского «Динамо», «Днепра», «Карпат», «Полиграфтехники» и сборной Украины Владимир Шаран.

– Надо усиливать состав квалифицированными исполнителями, и я думаю, что тренерский штаб нашей национальной команды это хорошо знает, – говорит специалист. – Впрочем, выскажу свое мнение. Считаю, что Тараса Степаненко в играх с теми же боснийцами и исландцами нам не хватало. И хотя кто-то говорит о том, что это возрастной игрок, а молодой Владимир Бражко как раз прогрессирует, по моему мнению, в опорной зоне для такого серьезного соревнования, как чемпионат Европы, нужен опытный исполнитель. Тот, за плечами которого не одна сотня матчей на высоком международном уровне. Именно таким и является Степаненко. Я думаю, что Сергей Станиславович (Ребров – прим. ред.) и его тренерский штаб это видят, понимают и знают.

- А как насчет другого ветерана – Андрея Ярмоленко, недавно вернувшегося в строй после длительной паузы, вызванной травмой?

– Да, он должен быть на Евро-2024 обязательно. Это однозначно, и здесь даже вопросов нет. Ярмоленко – индивидуально очень сильный игрок. В таком коллективе иметь игрока с таким большим опытом, к тому же, который еще и лидер раздевалки, очень важно. Сборной он очень нужен. Не знаю, насколько именно Андрея будет хватать, но главное, чтобы он был здоров.

Время до старта чемпионата Европы есть, и я уверен, что он успеет получить необходимую игровую практику и еще поможет нашей национальной команде. Для 34-летнего Ярмоленко этот турнир может стать одним из последних в карьере, потому это хороший шанс проявить себя в нем.

- В последних из сыгранных матчей с теми же Боснией и Герцеговиной и Исландией тренерский штаб «сине-желтых» не всегда находил место в «старте» игрокам, давно принадлежавшим к категории ключевых…

– Еще по телетрансляции матча с исландцами я увидел, как, сидя на скамейке запасных, волновался Зинченко. Да и Александр Зубков тоже. В той игре тренерский штаб Украины решил изменить стартовый состав по сравнению с игрой с боснийцами, выпустив Руслана Малиновского и Романа Яремчука. Видно, что есть коллектив, и самое главное, что все ребята все хорошо понимают: если тренеры решили сделать так – значит, так оно и должно быть, не иначе. Они ведь – профессионалы. И такая атмосфера в коллективе нашей сборной – это здорово! Не во всех командах подобное присутствует. Бывает, что звезды начинают обижаться, а затем, выходя на поле, отбывают номер. К счастью, в сборной Украины этого нет, и это очень радует. Как и радует самое главное – Украина попала на континентальное первенство, и нам теперь остается искренне болеть за нее на стадионах Германии.

Ранее мы сообщали, что Украина получила квоту билетов на матчи Евро-2024.