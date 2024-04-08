Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ШАРАН: «Степаненко и Ярмоленко нужны сборной»
Чемпионат Европы
08 апреля 2024, 11:59 | Обновлено 08 апреля 2024, 12:36
556
0

Владимир ШАРАН: «Степаненко и Ярмоленко нужны сборной»

Известный специалист – об игроках, которые необходимы сборной на Евро-2024

08 апреля 2024, 11:59 | Обновлено 08 апреля 2024, 12:36
556
0
Владимир ШАРАН: «Степаненко и Ярмоленко нужны сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко

До начала подготовки сборной Украины к финальной части Евро-2024 остается менее двух месяцев. За это время тренерскому штабу нужно будет не только определиться с кандидатами на участие в европейском первенстве, но и сыграть серию товарищеских матчей – с Германией, Польшей и Молдовой.

Своими соображениями о наличии в составе главной команды страны некоторых игроков со Sport.ua поделился бывший нападающий киевского «Динамо», «Днепра», «Карпат», «Полиграфтехники» и сборной Украины Владимир Шаран.

– Надо усиливать состав квалифицированными исполнителями, и я думаю, что тренерский штаб нашей национальной команды это хорошо знает, – говорит специалист. – Впрочем, выскажу свое мнение. Считаю, что Тараса Степаненко в играх с теми же боснийцами и исландцами нам не хватало. И хотя кто-то говорит о том, что это возрастной игрок, а молодой Владимир Бражко как раз прогрессирует, по моему мнению, в опорной зоне для такого серьезного соревнования, как чемпионат Европы, нужен опытный исполнитель. Тот, за плечами которого не одна сотня матчей на высоком международном уровне. Именно таким и является Степаненко. Я думаю, что Сергей Станиславович (Ребров – прим. ред.) и его тренерский штаб это видят, понимают и знают.

- А как насчет другого ветерана – Андрея Ярмоленко, недавно вернувшегося в строй после длительной паузы, вызванной травмой?

– Да, он должен быть на Евро-2024 обязательно. Это однозначно, и здесь даже вопросов нет. Ярмоленко – индивидуально очень сильный игрок. В таком коллективе иметь игрока с таким большим опытом, к тому же, который еще и лидер раздевалки, очень важно. Сборной он очень нужен. Не знаю, насколько именно Андрея будет хватать, но главное, чтобы он был здоров.

Время до старта чемпионата Европы есть, и я уверен, что он успеет получить необходимую игровую практику и еще поможет нашей национальной команде. Для 34-летнего Ярмоленко этот турнир может стать одним из последних в карьере, потому это хороший шанс проявить себя в нем.

- В последних из сыгранных матчей с теми же Боснией и Герцеговиной и Исландией тренерский штаб «сине-желтых» не всегда находил место в «старте» игрокам, давно принадлежавшим к категории ключевых…

– Еще по телетрансляции матча с исландцами я увидел, как, сидя на скамейке запасных, волновался Зинченко. Да и Александр Зубков тоже. В той игре тренерский штаб Украины решил изменить стартовый состав по сравнению с игрой с боснийцами, выпустив Руслана Малиновского и Романа Яремчука. Видно, что есть коллектив, и самое главное, что все ребята все хорошо понимают: если тренеры решили сделать так – значит, так оно и должно быть, не иначе. Они ведь – профессионалы. И такая атмосфера в коллективе нашей сборной – это здорово! Не во всех командах подобное присутствует. Бывает, что звезды начинают обижаться, а затем, выходя на поле, отбывают номер. К счастью, в сборной Украины этого нет, и это очень радует. Как и радует самое главное – Украина попала на континентальное первенство, и нам теперь остается искренне болеть за нее на стадионах Германии.

Ранее мы сообщали, что Украина получила квоту билетов на матчи Евро-2024.

По теме:
Щенсны рассказал, когда покинет сборную Польши
Нападающий Руха пропустит следующий матч с Кривбассом
Василий РУНИЧ: «Проваленный дебют с Шахтером не выбил Рух из колеи»
Владимир Шаран Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Евро-2024 инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Бокс | 07 апреля 2024, 16:51 2
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри

Александр полностью сконцентрирован на подготовке к бою

Друг Милевского рассказал, как уговорил его начать лечиться от алкоголизма
Футбол | 08 апреля 2024, 10:59 0
Друг Милевского рассказал, как уговорил его начать лечиться от алкоголизма
Друг Милевского рассказал, как уговорил его начать лечиться от алкоголизма

Условием была победа «Реала» в матче против «Унион Берлин»

Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
Теннис | 07.04.2024, 11:48
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
На полпути к суперкамбэку. Ронни О'Салливан узнал соперника по финалу
Снукер | 07.04.2024, 11:47
На полпути к суперкамбэку. Ронни О'Салливан узнал соперника по финалу
На полпути к суперкамбэку. Ронни О'Салливан узнал соперника по финалу
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Футбол | 08.04.2024, 07:12
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
06.04.2024, 17:21 3
Футбол
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
06.04.2024, 08:05 3
Теннис
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
07.04.2024, 03:00 5
Футбол
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
06.04.2024, 19:55 1
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
06.04.2024, 08:31 1
Теннис
Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
06.04.2024, 11:23 4
Снукер
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
07.04.2024, 11:30 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем