ВИДЕО. Артета высказался о Тухеле и Кейне накануне матча Арсенала и Баварии
Первый матч 1/4 финала ЛЧ пройдет 9 апреля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс»
Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о коуче «Баварии» Томасе Тухеле и бомбардире мюнхенской команды Гарри Кейне накануне матча Лиги чемпионов.
9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.
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Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко.
Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене». Правило выездного гола не действует.
ВИДЕО. Артета высказался о Тухеле и Кейне накануне матча Арсенала и Баварии
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