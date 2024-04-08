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Лига чемпионов
08 апреля 2024, 21:20 | Обновлено 08 апреля 2024, 21:26
492
0

ВИДЕО. Артета высказался о Тухеле и Кейне накануне матча Арсенала и Баварии

Первый матч 1/4 финала ЛЧ пройдет 9 апреля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс»

08 апреля 2024, 21:20 | Обновлено 08 апреля 2024, 21:26
492
0
ВИДЕО. Артета высказался о Тухеле и Кейне накануне матча Арсенала и Баварии
ФК Арсенал. Микель Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о коуче «Баварии» Томасе Тухеле и бомбардире мюнхенской команды Гарри Кейне накануне матча Лиги чемпионов.

9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене». Правило выездного гола не действует.

ВИДЕО. Артета высказался о Тухеле и Кейне накануне матча Арсенала и Баварии

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Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов Арсенал - Бавария пресс-конференция Микель Артета видео Гарри Кейн Томас Тухель
Источник Sport.ua
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