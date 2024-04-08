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  4. В Испании рассказали, как проходят переговоры Лунина с Реалом по контракту
Испания
08 апреля 2024, 20:06 |
1316
0

В Испании рассказали, как проходят переговоры Лунина с Реалом по контракту

Андрей в ближайшие дни может продлить контракт

08 апреля 2024, 20:06 |
1316
0
В Испании рассказали, как проходят переговоры Лунина с Реалом по контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации журналиста The Athletic Гильермо Раи, в ближайшие дни должны появиться положительные новости о продлении контракта Лунина с «королевским клубом». Лунин сейчас выглядит уверенно и подпишет новый контракт.

В нынешнем сезоне 25-летний Андрей Лунин провел 24 матча, в 11 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

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Реал Мадрид Андрей Лунин продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник The Athletic
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