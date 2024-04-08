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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Нужно хладнокровнее распоряжаться своими моментами»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 20:02 |
684
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Нужно хладнокровнее распоряжаться своими моментами»

Форвард «Динамо» – о матче против ЛНЗ

08 апреля 2024, 20:02 |
684
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Нужно хладнокровнее распоряжаться своими моментами»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Форвард «Динамо» Киев Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против ЛНЗ (ничья 1:1):

— В прошлый раз я уже говорил, что личные рекорды меня не интересуют, для меня важен только результат команды. Сегодня результата нет, сыграли, если честно, плохо, поэтому настроения нет.

— Как преодолевать защиту соперника, который играет в три центральных защитника и два опорных хавбека?
— Конечно, непросто. Но нужно быть хитрее. Против нас так играют не впервые. Моменты были, поэтому, как по мне, нужно было хладнокровнее распоряжаться ими.

— Пропущенный мяч сильно расстроил?
— Когда мы повели в счете, нужно было вообще не подпускать соперника к своим воротам. Но пропустили, это футбол. У нас было в запасе еще 45 минут, и нужно было реализовывать созданные моменты.

— Вы впервые после травмы играли со стартовых минут. Как самочувствие?
— Если говорить о моей игре, то хотелось бы сыграть лучше. Вообще, этот матч провел очень плохо, отсюда и такой результат.

— На последних минутах болельщики поддерживали обе команды...
— Конечно, приятнее играть, когда на трибунах есть болельщики. К сожалению, нам своих порадовать результатом не удалось — будем больше работать значит.

— «Динамо» провело три матча за неделю. Возможно, не хватило времени на восстановление?
— У нас большой выбор футболистов, есть ротация состава, поэтому не думаю, что в этом надо искать причину потери очков сегодня. Мы были готовы к игре, но, возможно, пропущенный мяч несколько надломил. Впрочем, повторюсь, у нас было в запасе еще 45 минут, нужно было забивать, но соперник самоотверженно оборонялся.

— Что значит для команды возвращение Буяльского?
— Виталий — капитан команды, поэтому его возвращение очень важно для нас. Но, конечно, ему нужно время, как и мне, чтобы набрать оптимальные кондиции.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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