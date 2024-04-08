Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЫБАЛКА: «Динамо сейчас в отличной форме»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 18:37 |
491
0

Сергей РЫБАЛКА: «Динамо сейчас в отличной форме»

Капитан ЛНЗ – о матче против «Динамо»

08 апреля 2024, 18:37 |
491
0
Сергей РЫБАЛКА: «Динамо сейчас в отличной форме»
ФК ЛНЗ. Сергей Рыбалка

Капитан ЛНЗ Сергей Рыбалка поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против «Динамо» Киев (ничья 1:1):

«Важный матч, «Динамо» сейчас в прекрасной форме. Они только побеждали в предыдущих турах, поэтому мы настраивались на тяжелую игру. Пришлось много бегать, но выдержали и есть положительный результат. Тем более, у нас были не очень удачные последние матчи. 1:1 — положительный для нас результат.

Мы понимали, что «Динамо» будет контролировать игру, будет владеть мячом. Мы выбрали такую тактику, чтобы играть компактнее. У киевлян очень быстрые футболисты. Конечно, у них были моменты, но мы выдержали, и удача где-то была на нашей стороне.

«Динамо» хочу пожелать успеха в следующих матчах, сейчас они в отличной форме. Надеюсь, будут побеждать и демонстрировать хорошую игру. У меня к киевскому клубу очень хорошее отношение, я много лет провел в этой команде, поэтому желаю им только удачи. Еще много матчей впереди, они могут набрать очки и стать чемпионами. Успеха им».

По теме:
Милевский рассказал, что сейчас доставляет ему удовольствие
Артем ГАГАРИН: «Мы боремся за первое место в УПЛ»
Шовковский рассказал, чего не хватило Динамо для победы над ЛНЗ
Сергей Рыбалка ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Динамо - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник FootballHub
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08 апреля 2024, 13:55 24
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне уже в тройке и постараются подняться еще выше

Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Футбол | 08 апреля 2024, 12:00 1
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?

6–7 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии

Нападающий Полесья со стадиона отправлен в больницу
Футбол | 08.04.2024, 17:56
Нападающий Полесья со стадиона отправлен в больницу
Нападающий Полесья со стадиона отправлен в больницу
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Футбол | 07.04.2024, 19:26
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Другие виды | 07.04.2024, 20:38
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
06.04.2024, 22:51 7
Футбол
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
07.04.2024, 16:51 2
Бокс
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
06.04.2024, 20:38 59
Футбол
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
07.04.2024, 07:29
Другие виды
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
08.04.2024, 12:01 13
Футбол
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
07.04.2024, 13:22
Бокс
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
06.04.2024, 17:21 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем