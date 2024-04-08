Два игрока Колоса тренируются по индивидуальной программе
Диего и Тотовицкий восстанавливаются после травм
Последние неудачи ковалевского «Колоса» в чемпионате УПЛ можно объяснить отсутствием полузащитников Андрея Тотовицкого и бразильца Диего, которые восстанавливаются после повреждений.
По имеющейся информации, они уже близки к возвращению в строй, пока что сосредоточившись на тренировках по индивидуальной программе. Их появление в поединке 24-го тура чемпионата УПЛ с «Полесьем» маловероятно, а вот на матч 25-го тура с «Ворсклой», который состоится 20 апреля, уже могут попасть в заявку.
В текущем сезоне Диего провел за «Колос» 7 поединков, а Андрей Тотовицкий – шесть.
Ранее главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк подвел итоги матча 23-го тура УПЛ против «Металлиста 1925».
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