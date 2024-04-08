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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 18:02 | Обновлено 08 апреля 2024, 18:29
126
0

Два игрока Колоса тренируются по индивидуальной программе

Диего и Тотовицкий восстанавливаются после травм

08 апреля 2024, 18:02 | Обновлено 08 апреля 2024, 18:29
126
0
Два игрока Колоса тренируются по индивидуальной программе
ФК Колос. Андрей Тотовицкий

Последние неудачи ковалевского «Колоса» в чемпионате УПЛ можно объяснить отсутствием полузащитников Андрея Тотовицкого и бразильца Диего, которые восстанавливаются после повреждений.

По имеющейся информации, они уже близки к возвращению в строй, пока что сосредоточившись на тренировках по индивидуальной программе. Их появление в поединке 24-го тура чемпионата УПЛ с «Полесьем» маловероятно, а вот на матч 25-го тура с «Ворсклой», который состоится 20 апреля, уже могут попасть в заявку.

В текущем сезоне Диего провел за «Колос» 7 поединков, а Андрей Тотовицкий – шесть.

Ранее главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк подвел итоги матча 23-го тура УПЛ против «Металлиста 1925».

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Колос Ковалевка Андрей Тотовицкий травма инсайд
Источник Sport.ua
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