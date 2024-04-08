Нападающий Полесья со стадиона отправлен в больницу

В матче 23-го тура УПЛ «Минай» – «Полесье» произошел крайне неприятный эпизод, который привел к повреждению футболиста команды гостей. На 72-й минуте поединка в борьбе у ворот закарпатцев нападающий житомирской команды Филипп Будковский в прыжке пытался нанести удар по мячу, столкнувшись лицевой стороной головы с головой игрока хозяев Дмитрия Поддубного. Вскоре к нему подошли представители медицинского штаба «Полесья», которые долго оказывали ему первую помощь.

Пытаясь остановить кровь, эскулапы житомирской команды вывели Будковского за пределы поля, в связи с чем, использовав до этого лимит замен, гости вынуждены были завершать матч вдесятером.

Травмированного футболиста передали врачам из скорой помощи, которая отвезла его в больницу.

По информации Sport.ua, предварительный диагноз Филиппа Будковского – повреждение носа. Однако насколько серьезной является полученная травма – ушиб, трещина или перелом – пока неизвестно.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Полесья».