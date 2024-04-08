Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Полесья со стадиона отправлен в больницу
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 17:56 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:57
3192
0

Нападающий Полесья со стадиона отправлен в больницу

Филипп Будковский получил травму носа

08 апреля 2024, 17:56 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:57
3192
0
Нападающий Полесья со стадиона отправлен в больницу
ФК Полесье. Филипп Будковский

В матче 23-го тура УПЛ «Минай» – «Полесье» произошел крайне неприятный эпизод, который привел к повреждению футболиста команды гостей. На 72-й минуте поединка в борьбе у ворот закарпатцев нападающий житомирской команды Филипп Будковский в прыжке пытался нанести удар по мячу, столкнувшись лицевой стороной головы с головой игрока хозяев Дмитрия Поддубного. Вскоре к нему подошли представители медицинского штаба «Полесья», которые долго оказывали ему первую помощь.

Пытаясь остановить кровь, эскулапы житомирской команды вывели Будковского за пределы поля, в связи с чем, использовав до этого лимит замен, гости вынуждены были завершать матч вдесятером.

Травмированного футболиста передали врачам из скорой помощи, которая отвезла его в больницу.

По информации Sport.ua, предварительный диагноз Филиппа Будковского – повреждение носа. Однако насколько серьезной является полученная травма – ушиб, трещина или перелом – пока неизвестно.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Полесья».

По теме:
Милевский рассказал, что сейчас доставляет ему удовольствие
Артем ГАГАРИН: «Мы боремся за первое место в УПЛ»
Шовковский рассказал, чего не хватило Динамо для победы над ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Минай Минай - Полесье инсайд Филипп Будковский травма травма носа
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Футбол | 08 апреля 2024, 13:01 5
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко

Ващук высказался о словах экс-грока «Тоттенхэма»

Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Другие виды | 07 апреля 2024, 20:38 5
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу

Украинки в гостях сумели сыграть со Словакией с нужным счетом

Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Снукер | 08.04.2024, 06:30
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Худший год в карьере Куртуа: травмы, скандалы, неопределенность
Футбол | 08.04.2024, 17:31
Худший год в карьере Куртуа: травмы, скандалы, неопределенность
Худший год в карьере Куртуа: травмы, скандалы, неопределенность
В день прилета воспитанников Кривбасса пытался переманить украинский гранд
Футбол | 08.04.2024, 13:12
В день прилета воспитанников Кривбасса пытался переманить украинский гранд
В день прилета воспитанников Кривбасса пытался переманить украинский гранд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
07.04.2024, 16:51 2
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
На полпути к суперкамбэку. Ронни О'Салливан узнал соперника по финалу
На полпути к суперкамбэку. Ронни О'Салливан узнал соперника по финалу
07.04.2024, 11:47 2
Снукер
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
07.04.2024, 11:30 9
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
07.04.2024, 22:21 2
Футбол
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
06.04.2024, 17:21 3
Футбол
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
07.04.2024, 13:22
Бокс
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
07.04.2024, 08:32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем