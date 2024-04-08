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  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Не хочется хвалить за камбэк»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 18:37 |
338
1

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Не хочется хвалить за камбэк»

Главный тренер «Миная» прокомментировал поражение от «Полесья»

08 апреля 2024, 18:37 |
338
1
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Не хочется хвалить за камбэк»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (2:3) в матче 23-го тура УПЛ.

– Прекрасный поединок, но немного результат подвел.

– Для кого-то прекрасный матч, для кого-то – нет. Для болельщиков – конечно, прекрасный. Поздравляю «Полесье» с победой. Можно сказать, что они сегодня заслуженно выиграли. Мы не показали тот футбол, который я хотел видеть. Много ошибок сделали, из-за этого сегодня проиграли.

– Насколько важным был пропущенный мяч сразу после тревоги?

– Не только этот пропущенный мяч. И первый, который мы не должны были пропускать, и второй тоже. Можно сказать, что это убило команду до перерыва. Вы видели, что команда вообще не выглядела так, как должна была выглядеть на поле. Во втором тайме немножко изменились, собрались, но третий гол сразу пропустили. Все равно нашли силы, немного нам повезло, что Будковский получил травму. Они играли в меньшинстве, поэтому у нас появился шанс сравнять эту игру. Но, к сожалению, сил не было для этого.

– Но какие эмоции у Вашей команды! Я точно думаю, что вы имеете возможность и желание похвалить ребят за такие камбэки, которые видят болельщики.

– Знаете, не хочется хвалить даже за этот камбэк, потому что я такой тренер, который не любит много пропускать. Я и в этой игре тоже хотел, чтобы сзади сыграли «на ноль». Я знаю, что мы впереди забьем, что у нас есть нападающие, которые забьют. К сожалению, из-за той недисциплинированности, которая была у нас в обороне, мы пропустили 3 гола. Это урок на будущее. Все равно мы не сдаемся и движемся вперед. У нас еще есть шанс остаться в УПЛ.

Сейчас «Минай» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков в 22 матчах. До зоны переходных матчей всего 4 зачетных пункта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Минай Минай - Полесье Желько Любенович пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
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vruthiy-112
Желько,  вище ніс,  все робиш правильно,  більше жорсткості.!!!
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