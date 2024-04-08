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  4. Тренер Полесья: «У Будковского перелом кости лица»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 17:44 |
341
0

Тренер Полесья: «У Будковского перелом кости лица»

Сергей Шищенко – о травме форварда команды

08 апреля 2024, 17:44 |
341
0
Тренер Полесья: «У Будковского перелом кости лица»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Главный тренер житомирского «Полесья» Сергей Шищенко прокомментировал травму основного форварда команды Филиппа Будковского:

«У него перелом кости лица – тяжелая травма. Это первый вердикт врачей. Но еще будем общаться с медиками, чтобы мы получили точные данные о травме», – заявил Сергей Шищенко после матча.

Филипп Будковский получил травму в матче 23-го тура УПЛ против «Миная». Матч завершился непростой победой «Полесья» со счетом 3:2.

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Полесье Житомир Сергей Шищенко Филипп Будковский Минай - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Источник UA-Football
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