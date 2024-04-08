Тренер Полесья: «У Будковского перелом кости лица»

Главный тренер житомирского «Полесья» Сергей Шищенко прокомментировал травму основного форварда команды Филиппа Будковского:

«У него перелом кости лица – тяжелая травма. Это первый вердикт врачей. Но еще будем общаться с медиками, чтобы мы получили точные данные о травме», – заявил Сергей Шищенко после матча.

Филипп Будковский получил травму в матче 23-го тура УПЛ против «Миная». Матч завершился непростой победой «Полесья» со счетом 3:2.