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  4. Защитник Реала в предвкушении противостояния с Холандом в 1/4 финала ЛЧ
Лига чемпионов
08 апреля 2024, 14:35 |
177
0

Защитник Реала в предвкушении противостояния с Холандом в 1/4 финала ЛЧ

Антонио Рюдигер отдал должное форварду «Манчестер Сити»

08 апреля 2024, 14:35 |
177
0
Защитник Реала в предвкушении противостояния с Холандом в 1/4 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер и Эрлинг Холанд

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер в преддверии первого матча с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов признался, что в первую очередь ожидает противостояния с форвардом «горожан» Эрлингом Холандом.

«Я с нетерпением жду дуэли с Холандом. Это матчи, о которых всегда мечтаешь. Быть их частью — нечто невероятное, особенно когда играешь против таких, как Эрлинг Холанд.

Вообще, у них много отличных футболистов, не только один Холанд. Хотя очевидно, что он выдающийся форвард. Я с нетерпением жду этого матча», — цитирует Рюдигера пресс-служба УЕФА.

Примечательно, что Холанд играл в двух матчах против «Реала» в полуфинале прошлогоднего розыгрыша турнира, и не забил ни одного из пяти мячей, побывавших в воротах «сливочных» (1:1 в Мадриде и 4:0 в Манчестере).

Напомним, первый матч между командами состоится 9 апреля в Мадриде.

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Антонио Рюдигер Эрлинг Холанд Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Football Espana
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