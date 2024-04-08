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  4. ФОТО. Ла Лига посвятила постер Лунину и отметила его лучший показатель
Испания
08 апреля 2024, 14:21 |
814
0

ФОТО. Ла Лига посвятила постер Лунину и отметила его лучший показатель

Украинский вратарь имеет самый большой процент сейвов в чемпионате

08 апреля 2024, 14:21 |
814
0
ФОТО. Ла Лига посвятила постер Лунину и отметила его лучший показатель
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Пресс-служба Ла Лига в социальных сетях посвятила постер украинскому вратарю «Реала» Андрею Лунину. В украинского стража ворот самый высокий процент сейвов в чемпионате – 78%.

«Андрей Лунин – лучший вратарь чемпионата по проценту сейвов», – говорится в сообщении Ла Лиги.

В нынешнем сезоне 25-летний Андрей Лунин провел 24 матча, в 11 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

ФОТО. Ла Лига посвятила постер Лунину и отметила его лучший показатель

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Источник Sport.ua
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