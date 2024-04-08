ФОТО. Ла Лига посвятила постер Лунину и отметила его лучший показатель
Украинский вратарь имеет самый большой процент сейвов в чемпионате
Пресс-служба Ла Лига в социальных сетях посвятила постер украинскому вратарю «Реала» Андрею Лунину. В украинского стража ворот самый высокий процент сейвов в чемпионате – 78%.
«Андрей Лунин – лучший вратарь чемпионата по проценту сейвов», – говорится в сообщении Ла Лиги.
В нынешнем сезоне 25-летний Андрей Лунин провел 24 матча, в 11 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».
ФОТО. Ла Лига посвятила постер Лунину и отметила его лучший показатель
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