Пресс-служба Ла Лига в социальных сетях посвятила постер украинскому вратарю «Реала» Андрею Лунину. В украинского стража ворот самый высокий процент сейвов в чемпионате – 78%.

«Андрей Лунин – лучший вратарь чемпионата по проценту сейвов», – говорится в сообщении Ла Лиги.

В нынешнем сезоне 25-летний Андрей Лунин провел 24 матча, в 11 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

ФОТО. Ла Лига посвятила постер Лунину и отметила его лучший показатель