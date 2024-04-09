Друг Милевского рассказал, сколько выпивал Артем. Он пробыл в коме 6 дней

Сергей Третьяк, являющийся другом бывшего нападающего киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летнего Артема Милевского, рассказал об алкогольной зависимости Артема и о том, сколько он находился в коме.

«Артем пил немного, но каждый день. Граммов 200-300 виски или рома в течение полутора лет. После госпитализации Милевский был в коме шесть дней.

После этого он был уже в адекватном состоянии, мы общались каждый день, он созванивался по видеосвязи со своей семьей», – рассказал Третьяк.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.