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  4. Миколенко получил высокое признание за первую победу в АПЛ в 2024 году
Англия
08 апреля 2024, 13:52 | Обновлено 08 апреля 2024, 13:57
1061
0

Миколенко получил высокое признание за первую победу в АПЛ в 2024 году

Украинский фулбек попал в команду недели АПЛ от WhoScored

08 апреля 2024, 13:52 | Обновлено 08 апреля 2024, 13:57
1061
0
Миколенко получил высокое признание за первую победу в АПЛ в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Бернли».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Минимальную победу одержали «ириски» со счетом 1:0.

Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. За свою игру Миколенко получил признание от статистического портала WhoScored и с оценкой 7.5 был включен в символическую сборную 32-го тура АПЛ.

Самый высокий балл в символической команде 32-го тура чемпионата Англии по футболу получил лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне – 9.9.

Символическая сборная 32-го тура АПЛ от WhoScored

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WhoScored Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига символическая сборная Кевин де Брюйне
Источник Sport.ua
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