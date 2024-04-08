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  4. РОДРИГО – о матчах в ЛЧ с Манчестер Сити: «Сейчас они лучшие в мире»
Лига чемпионов
08 апреля 2024, 13:26 |
290
0

РОДРИГО – о матчах в ЛЧ с Манчестер Сити: «Сейчас они лучшие в мире»

У форварда «Реала» как хорошие, так и плохие воспоминания

08 апреля 2024, 13:26 |
290
0
РОДРИГО – о матчах в ЛЧ с Манчестер Сити: «Сейчас они лучшие в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Форвард «Реала» Родриго высказался о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Это противостояние навивает как хорошие, так и плохие воспоминания. Честно говоря, это тот соперник, с которым нам не хотелось встречаться. Но и они думают так же. От этой игры все ожидают скрытого финала. «Сити» очень хорош, но наша команда тоже очень сильна. Встретиться снова будет приятно.

«Сити» — победители Лиги чемпионов, чемпионы мира, это лучшая команда в мире на сегодняшний день. Так что мы относимся к ним с абсолютным уважением. У них нет ни плохих, ни средних игроков. Нет ни одного футболиста, о котором я мог бы подумать: «О, буду его прессинговать, потому что он не очень хорош, и это даст нам гол или отличный момент». Они очень хорошо контролируют мяч и игру. Это очень непростой соперник, показывающий красивый футбол. Играть с ними очень некомфортно, но я верю в нашу команду», — приводит слова Родриго The Guardian.

Напомним, первый матч между командами состоится 9 апреля в Мадриде.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник The Guardian
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