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  4. Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 13:01 |
944
0

Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко

Ващук высказался о словах экс-грока «Тоттенхэма»

08 апреля 2024, 13:01 |
944
0
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший капитан «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук высказался о недавних словах Сержа Орье.

Напомним, экс-защитник «Тоттенхэма» посоветовал фулбеку «Арсенала» Александру Зинченко меньше говорить о войне и отправиться на фронт в Украину.

«На Орье не нужно обращать внимания. Это обычная провокация. Пусть Орье не лезет в наши дела и не подсказывает, что нам делать. Сами разберемся! А лучше, пусть поможет обороне Украины финансово, это в их интересах. То, что Зинченко делает – дорогого стоит. Уважение ему», – рассказал Ващук.

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Александр Зинченко Серж Орье российско-украинская война Владислав Ващук
Источник Спорт-Экспресс Украина
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