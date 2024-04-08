Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко

Бывший капитан «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук высказался о недавних словах Сержа Орье.

Напомним, экс-защитник «Тоттенхэма» посоветовал фулбеку «Арсенала» Александру Зинченко меньше говорить о войне и отправиться на фронт в Украину.

«На Орье не нужно обращать внимания. Это обычная провокация. Пусть Орье не лезет в наши дела и не подсказывает, что нам делать. Сами разберемся! А лучше, пусть поможет обороне Украины финансово, это в их интересах. То, что Зинченко делает – дорогого стоит. Уважение ему», – рассказал Ващук.