Реал отказался продавать суперзвезду за колоссальные 200 миллионов евро

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».

«ПСЖ» планировал заменить Мбаппе звездным вингером «Реала» Винисиусом Жуниором, однако по информации издания Marca, статус бразильца в клубе даже не изменит потенциальный переход Мбаппе, Винисиус – неприкосновенный в команде. В «Реале» даже не хотят слышать о возможном трансфере за 200 миллионов евро и готовы рассмотреть уход бразильца лишь за один миллиард.

В этом сезоне Винисиус Жуниор отыграл за «сливочных» 28 матчей, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.