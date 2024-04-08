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  4. Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 12:01 |
3428
7

Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?

Милевский хочет работать скаутом по нападающим

08 апреля 2024, 12:01 |
3428
7
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Instagram. Артем Милевский

Сергей Третьяк, являющийся другом бывшего нападающего национальной сборной Украины по футболу 39-летнего Артема Милевского, подтвердил информацию, что президент «Динамо» Игорь Суркис предложил Артему работу в клубе.

«Яна Суркис передала слова своего отца, что тот хочет видеть Артема на работе в «Динамо» после лечения, для Милевского это был очень важный момент.

Пока что без конкретики. Но могу сказать точно: Артем будет работать в «Динамо», это вопрос времени.

Он хочет работать скаутом по нападающим. Артем будет искать новых Милевских и развивать их, делая лучшими бомбардирами «Динамо» и УПЛ. Я уверен, что у него это получится», – рассказал Третьяк.

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Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис
Источник Украинский футбол
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Комментарии 7
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olex.mykhailov
Нових Мілевських не треба, а от хороших нападників так
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+8
Remark
Для якоїсь медійної роботи в структурі Динамо - саме те! 
Як тренер, то звісно ні )
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+1
😼
Бла бла бла. У структурі йому звісно знайдуть якусь роботу, але поки що це лише розмови.
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0
Умник
Оцените статью пожалуйста в процентах по правдивости.
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0
Flying Cat
Нових Мілевських шукатиме у найкращіх нічних клубах столиці і не тільки. 
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-1
nick07
ну що ж, падіння Динамо продовжується.
НУ от нафіга тягнути різний непотріб у професійну структуру? Та візміть приклад з Рината - алкаша Вітю він поставив у студію язиком таляпати, а не тренувати чи шукати молодь
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-2
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