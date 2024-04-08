Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Милевский хочет работать скаутом по нападающим
Сергей Третьяк, являющийся другом бывшего нападающего национальной сборной Украины по футболу 39-летнего Артема Милевского, подтвердил информацию, что президент «Динамо» Игорь Суркис предложил Артему работу в клубе.
«Яна Суркис передала слова своего отца, что тот хочет видеть Артема на работе в «Динамо» после лечения, для Милевского это был очень важный момент.
Пока что без конкретики. Но могу сказать точно: Артем будет работать в «Динамо», это вопрос времени.
Он хочет работать скаутом по нападающим. Артем будет искать новых Милевских и развивать их, делая лучшими бомбардирами «Динамо» и УПЛ. Я уверен, что у него это получится», – рассказал Третьяк.
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