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Англия
08 апреля 2024, 11:17 | Обновлено 08 апреля 2024, 11:19
747
0

Экс-тренер Шахтера может возглавить легендарный клуб АПЛ

Роберто Де Дзерби является кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

08 апреля 2024, 11:17 | Обновлено 08 апреля 2024, 11:19
747
0
Экс-тренер Шахтера может возглавить легендарный клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет английский «Брайтон», может покинуть клуб в конце текущего сезона.

По информации английского журналиста Стива Бейтса, итальянский тренер может возглавить английский «Манчестер Юнайтед». Нынешний наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг рискует покинуть команду в конце текущего сезона и новое руководство клуба во главе с Джимом Рэтклиффом серьезно рассматривает кандидатуру Де Дзерби на место нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби может возглавить туринский «Ювентус».

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Роберто Де Дзерби Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Брайтон Манчестер Юнайтед назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Give me Sport
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