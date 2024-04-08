Экс-тренер Шахтера может возглавить легендарный клуб АПЛ
Роберто Де Дзерби является кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Бывший тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет английский «Брайтон», может покинуть клуб в конце текущего сезона.
По информации английского журналиста Стива Бейтса, итальянский тренер может возглавить английский «Манчестер Юнайтед». Нынешний наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг рискует покинуть команду в конце текущего сезона и новое руководство клуба во главе с Джимом Рэтклиффом серьезно рассматривает кандидатуру Де Дзерби на место нового главного тренера.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби может возглавить туринский «Ювентус».
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