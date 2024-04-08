Экс-тренер Шахтера может возглавить легендарный клуб АПЛ

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет английский «Брайтон», может покинуть клуб в конце текущего сезона.

По информации английского журналиста Стива Бейтса, итальянский тренер может возглавить английский «Манчестер Юнайтед». Нынешний наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг рискует покинуть команду в конце текущего сезона и новое руководство клуба во главе с Джимом Рэтклиффом серьезно рассматривает кандидатуру Де Дзерби на место нового главного тренера.



Ранее сообщалось, что Де Дзерби может возглавить туринский «Ювентус».