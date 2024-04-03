Де Дзерби может возглавить итальянский топ-клуб

На бывшего главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с «Брайтоном», появился еще один именитый претендент. Речь идет о туринском «Ювентусе», который рассматривает возможность увольнения Массимилиано Аллегри в конце нынешнего сезона.

Контракт Де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года. В нем прописана клаусула в размере 12-13 миллионов фунтов.

На Де Дзерби также претендуют «Бавария» и «Ливерпуля». Хотя ни для одного из этих клубов итальянец не является выбором №1.