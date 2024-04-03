Италия03 апреля 2024, 22:12 |
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Де Дзерби может возглавить итальянский топ-клуб
Кандидатуру тренера «Брайтона» рассматривает «Ювентуса»
03 апреля 2024, 22:12 |
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На бывшего главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с «Брайтоном», появился еще один именитый претендент. Речь идет о туринском «Ювентусе», который рассматривает возможность увольнения Массимилиано Аллегри в конце нынешнего сезона.
Контракт Де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года. В нем прописана клаусула в размере 12-13 миллионов фунтов.
На Де Дзерби также претендуют «Бавария» и «Ливерпуля». Хотя ни для одного из этих клубов итальянец не является выбором №1.
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