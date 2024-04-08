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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 10:24 | Обновлено 08 апреля 2024, 10:26
431
0

Нападающий Руха пропустит следующий матч с Кривбассом

Ярослав Карабин продолжает восстанавливаться

08 апреля 2024, 10:24 | Обновлено 08 апреля 2024, 10:26
431
0
Нападающий Руха пропустит следующий матч с Кривбассом
ФК Рух Львов. Ярослав Карабин

Как стало известно Sport.ua, нападающий «Руха» Ярослав Карабин после повреждения еще тренируется по индивидуальной программе и поэтому не сможет помочь своей команде в календарном поединке 24 тура чемпионата УПЛ с «Кривбассом», который состоится 13 апреля.

Форвард травмировался на одной из тренировок и по этой причине уже пропустил календарные матчи с ЛНЗ и «Шахтером».

Возвращение Карабина в строй ожидается в поединке 25-го тура с «Минаем», который пройдет 22 апреля.

Сейчас в этом сезоне Ярослав Карабин провел за «Рух» 10 матчей и стал автором одного забитого мяча.

Ранее нападающий львовской команды Василий Рунич рассказал о матче 23-го тура УПЛ с «горняками» (1:3).

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Ярослав Карабин инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов
Источник Sport.ua
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