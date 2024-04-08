Друг Милевского рассказал, как уговорил его начать лечиться от алкоголизма

Сергей Третьяк, являющийся другом бывшего нападающего киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летнего Артема Милевского, рассказал, как уговорил экс-футболиста начать лечиться от алкоголизма.

«Мы смотрели вместе матч Лиги чемпионов «Унион» – «Реал» (0:1) и я не придумал ничего лучше, как сказать: «Тема, давай так, если «Реал» забивает, мы едем капаться». – «Ну давай». И на 90+4 минуте Беллингем забил спасательный гол. Запасного плана никакого не было, только чудо помогло, ну и Беллингем, за что ему спасибо», – признался Третьяк.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.