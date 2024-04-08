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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 10:10 |
646
1

Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть

Экс-игроку «Динамо» неинтересна мюнхенская «Бавария» 

08 апреля 2024, 10:10 |
646
1
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть.

За «Баварией» я никогда в жизни не следил, не слежу и не буду следить. Мне все равно на этот клуб и на немецкий футбол вообще. Я рад за Хаби Алонсо, что он станет чемпионом с «Байером». За немцев я никогда не болел», – рассказал Милевский.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

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Артем Милевский чемпионат Германии по футболу Бавария Хаби Алонсо Бундеслига Байер - Бавария
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zelc006
бульбаку німцы не до вподоби? 
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