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Англия
08 апреля 2024, 09:55 | Обновлено 08 апреля 2024, 09:56
165
0

У Ливерпуля лишь одна победа против команд из топ-6 этого сезона в АПЛ

Тем не менее мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице

08 апреля 2024, 09:55 | Обновлено 08 апреля 2024, 09:56
165
0
У Ливерпуля лишь одна победа против команд из топ-6 этого сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Результативная ничья с «Манчестер Юнайтед» (2:2) подтвердила неутешительную статистику для «Ливерпуля» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

С начала сезона мерсисайдцы одержали лишь одну победу над командами, которые на данный момент входят в топ-6 турнирной таблицы. А в целом подопечные Юргена Клоппа успели провести уже восемь таких игр, в которых обыграли «Астон Виллу» (3:0), по два раза сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1 и 1:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:0 и 2:2), сыграли вничью и проиграли «Арсеналу» (1:1 и 1:3), а также уступили «Тоттенхэму» (1:2).

Впрочем, это не мешает мерсисайдцам лидировать в турнирной таблице за семь туров до финиша. Правда, столько же очков (по 71) у «Арсенала», а у «Манчестер Сити» на один балл меньше. Отметим, что до конца сезона «Ливерпулю» еще предстоит провести два матча против команд из топ-6 – дома с «Тоттенхэмом» и на выезде против «Астон Виллы».

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Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Арсенал Лондон Тоттенхэм Астон Вилла
Источник ESPN
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