Рейтинг АТР. В топе почти без изменений, хороший подъем Урсу

Обнародована обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Напомним, с 1 по 7 апреля теннисисты и теннисистки открыли грунтовой сезон в 2024 году. Мужчины разыграли титулы на турнирах АТР 250 в Эшториле, Марракеше и Хьюстоне, а девушки поборолись за трофеи на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне и WTA 250 в Боготе.

В топ-7 мирового рейтинга не произошло ни одного изменения. Лишь ниже этого венгр Хуберт Хуркач поднялся с 10 места на 8-е, а Каспер Рууд из Норвегии совершил противоположное перемещение.

Топ-10 рейтинга АТР

Среди украинцев Виталий Сачко поднялся вверх на три позиции – он теперь в мире 184-й. Илья Марченко утратил 4 места и теперь занимает 256-ю позицию в рейтинге.

Упрочил свою позицию в статусе третьей ракетки Украины Вадим Урсу. Он поднялся вверх на 8 позиции и теперь в мире 357-й.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP