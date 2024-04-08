Рейтинг АТР. В топе почти без изменений, хороший подъем Урсу
Каспер Рууд теперь 10-й, а Хуберт Хуркач – 8-й
Обнародована обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Напомним, с 1 по 7 апреля теннисисты и теннисистки открыли грунтовой сезон в 2024 году. Мужчины разыграли титулы на турнирах АТР 250 в Эшториле, Марракеше и Хьюстоне, а девушки поборолись за трофеи на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне и WTA 250 в Боготе.
В топ-7 мирового рейтинга не произошло ни одного изменения. Лишь ниже этого венгр Хуберт Хуркач поднялся с 10 места на 8-е, а Каспер Рууд из Норвегии совершил противоположное перемещение.
Топ-10 рейтинга АТР
Среди украинцев Виталий Сачко поднялся вверх на три позиции – он теперь в мире 184-й. Илья Марченко утратил 4 места и теперь занимает 256-ю позицию в рейтинге.
Упрочил свою позицию в статусе третьей ракетки Украины Вадим Урсу. Он поднялся вверх на 8 позиции и теперь в мире 357-й.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
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