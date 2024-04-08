Рейтинг WTA. Свитолина немного сдала, Завацкая – взлетела

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Напомним, на минувшей неделе теннисисты и теннисистки открыли грунтовой сезон в 2024 году. Мужчины разыграли титулы на турнирах АТР 250 в Эшториле, Марракеше и Хьюстоне, а девушки поборолись за трофеи на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне и WTA 250 в Боготе.

В топ-10 мирового рейтинге Онс Жабер потеряла три позиции – она теперь 9-я. Синхронно вверх поднялись Мария Саккари, Чжэн Циньвень и Маркета Вондроушова. Первой ракеткой мира остается Ига Свентек.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина остается первым номером женского украинского тенниса. Однако в мировом реестре она уже не 17-я, а находится одной позицией ниже – на 18-м месте.

Катарина Завацкая совершила среди украинок наибольший подъем недели – плюс 12 позиций. Она уже 183-я в мире. Также улучшили свои позиции Дарья Снигур, Валерия Страхова и Ангелина Калинина, которая поднялась на 32-е место и сместила ниже Даяну Ястремскую.

На 27-м месте осталась Марта Костюк.

Украинки в рейтинге WTA