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  4. Почеттино рассказал, почему Челси не смог победить последнюю команду АПЛ
Англия
08 апреля 2024, 09:38 |
577
0

Почеттино рассказал, почему Челси не смог победить последнюю команду АПЛ

Лондонцы пропустили на последних минутах от «Шеффилд Юнайтед»

08 апреля 2024, 09:38 |
577
0
Почеттино рассказал, почему Челси не смог победить последнюю команду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему лондонский клуб не смог одержать победу в этом поединке.

«Я очень быстро определяю, готова ли команда конкурировать на самом высоком уровне. Сейчас наши футболисты недостаточно зрелые, чтобы играть матчи каждые три дня. У нас молодая команда, и мы все еще изучаем качества некоторых игроков. Процесс всегда требует времени», – признался Почеттино.

После 32-го тура АПЛ «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.

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Маурисио Почеттино Шеффилд Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Шеффилд Юнайтед - Челси
Источник Фабрицио Романо
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