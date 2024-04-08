Почеттино рассказал, почему Челси не смог победить последнюю команду АПЛ

7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему лондонский клуб не смог одержать победу в этом поединке.

«Я очень быстро определяю, готова ли команда конкурировать на самом высоком уровне. Сейчас наши футболисты недостаточно зрелые, чтобы играть матчи каждые три дня. У нас молодая команда, и мы все еще изучаем качества некоторых игроков. Процесс всегда требует времени», – признался Почеттино.

После 32-го тура АПЛ «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.