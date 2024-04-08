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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 08:55 | Обновлено 08 апреля 2024, 09:03
691
1

Капитан Черноморца раскритиковал команду за матч с Александрией

Илья Путря недоволен победой со счетом 3:2

08 апреля 2024, 08:55 | Обновлено 08 апреля 2024, 09:03
691
1
Капитан Черноморца раскритиковал команду за матч с Александрией
ФК Черноморец Одесса. Илья Путря

Полузащитник «Черноморца» Илья Путря поделился эмоциями от победы над «Александрией» (3:2) в 23-м туре УПЛ.

«Вроде бы победили, но эмоции двоякие, потому что 3:0 выигрывали. У соперника – красная карточка. Должны закрывать такие игры. А мы… 3:1, 3:2 и еще у «Александрии» были моменты.

Скажу так: доволен победой, но недоволен своей игрой и игрой команды. Я думаю, мы разберем эту игру и будем двигаться дальше. Что случилось? Не знаю, жара точно не мешала. Мы не были расслаблены, потому что соперник заставлял так играть. Хочу их похвалить. Очень хорошая команда, желаю им удачи.

Тренер расскажет, проведем работу над ошибками. Думаю, следующую игру будем играть лучше», – признался Путря.

«Черноморец» в таблице УПЛ занимает 8-е место, имея 29 очков. У «Александрии» 11-я позиция и 24 пункта.

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Илья Путря Черноморец Одесса Александрия Черноморец - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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sasha_d99
Респект капитану, сказал все по делу!
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