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  4. И снова они. Букмекеры назвали фаворитов на титул АПЛ после 32-го тура
Англия
08 апреля 2024, 04:35 |
495
0

И снова они. Букмекеры назвали фаворитов на титул АПЛ после 32-го тура

«Манчестер Сити» – главный претендент на трофей чемпионата Англии 2023/24

08 апреля 2024, 04:35 |
495
0
И снова они. Букмекеры назвали фаворитов на титул АПЛ после 32-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

6–7 апреля состоялись матчи 32-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

В центральном поединке тура «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» обыграли «Брайтон» (3:0) и «Кристал Пэлас» (4:2) соответственно.

Теперь главным фаворитами на титул АПЛ по версии букмекеров снова являются «горожане». На триумф подопечных Жузепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.50.

Трофей «канониров» расценивается в 2.75, а «мерсисайдцев» – 3.24.

Перед стартом 32-го тура «Ливерпуль» котировался выше всех.

Кто выиграет АПЛ 2023/24? Мнение букмекеров

  1. Манчестер Сити – 2.50
  2. Арсенал – 2.75
  3. Ливерпуль – 3.24
  4. Тоттенхэм – 5000
  5. Астон Вилла – 5000

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Источник Sport.ua
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