И снова они. Букмекеры назвали фаворитов на титул АПЛ после 32-го тура

6–7 апреля состоялись матчи 32-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

В центральном поединке тура «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» обыграли «Брайтон» (3:0) и «Кристал Пэлас» (4:2) соответственно.

Теперь главным фаворитами на титул АПЛ по версии букмекеров снова являются «горожане». На триумф подопечных Жузепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.50.

Трофей «канониров» расценивается в 2.75, а «мерсисайдцев» – 3.24.

Перед стартом 32-го тура «Ливерпуль» котировался выше всех.

Кто выиграет АПЛ 2023/24? Мнение букмекеров