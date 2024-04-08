И снова они. Букмекеры назвали фаворитов на титул АПЛ после 32-го тура
«Манчестер Сити» – главный претендент на трофей чемпионата Англии 2023/24
6–7 апреля состоялись матчи 32-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.
В центральном поединке тура «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2.
«Арсенал» и «Манчестер Сити» обыграли «Брайтон» (3:0) и «Кристал Пэлас» (4:2) соответственно.
Теперь главным фаворитами на титул АПЛ по версии букмекеров снова являются «горожане». На триумф подопечных Жузепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.50.
Трофей «канониров» расценивается в 2.75, а «мерсисайдцев» – 3.24.
Перед стартом 32-го тура «Ливерпуль» котировался выше всех.
Кто выиграет АПЛ 2023/24? Мнение букмекеров
- Манчестер Сити – 2.50
- Арсенал – 2.75
- Ливерпуль – 3.24
- Тоттенхэм – 5000
- Астон Вилла – 5000
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниэль спокойно разобралась с Дарьей в двух сетах в финале турнира в Чарльстоне
Игрок львовской команды рассказал о матче 23-го тура УПЛ с горняками