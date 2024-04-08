Сыграет ли Лунин? В Испании спрогнозировали состав Реала на матч с Ман Сити
Поединок состоится 9 апреля в 22:00
Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Испанское издание Relevo спрогнозировало стартовый состав «Реала» на этот поединок. Ожидается, что ворота «королевского клуба» будет защищать украинский вратарь Андрей Лунин.
Реал: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем – Родриго, Винисиус.
Ранее Лунин рассказал о планах команды на поединок 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
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