Сыграет ли Лунин? В Испании спрогнозировали состав Реала на матч с Ман Сити

Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испанское издание Relevo спрогнозировало стартовый состав «Реала» на этот поединок. Ожидается, что ворота «королевского клуба» будет защищать украинский вратарь Андрей Лунин.

Реал: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем – Родриго, Винисиус.

Ранее Лунин рассказал о планах команды на поединок 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».