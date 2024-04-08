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  4. Сыграет ли Лунин? В Испании спрогнозировали состав Реала на матч с Ман Сити
Лига чемпионов
08 апреля 2024, 00:44 |
282
0

Сыграет ли Лунин? В Испании спрогнозировали состав Реала на матч с Ман Сити

Поединок состоится 9 апреля в 22:00

08 апреля 2024, 00:44 |
282
0
Сыграет ли Лунин? В Испании спрогнозировали состав Реала на матч с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испанское издание Relevo спрогнозировало стартовый состав «Реала» на этот поединок. Ожидается, что ворота «королевского клуба» будет защищать украинский вратарь Андрей Лунин.

Реал: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем – Родриго, Винисиус.

Ранее Лунин рассказал о планах команды на поединок 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
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