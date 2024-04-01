Лунин оценил свой клиншит против Атлетика и назвал цель на игру с Ман Сити

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над «Атлетиком» Бильбао (2:0) в 30-м туре Ла Лиги и рассказал о планах коллектива на поединок 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мы играли хорошо. Знали, что нам противостоит сильная команда, финалист Кубка Испании. У них хорошие игроки, они быстры в атаке, поэтому мы были хорошо подготовлены. К счастью, мне удалось отразить удар Уильямса, но это моя работа. Слава Богу, все сложилось хорошо.

Всегда легче одержать победу, когда не пропускаешь голы. Мы всегда стремимся сохранить свои ворота сухими. Имея впереди лучших игроков мира, мы знаем, что будем создавать моменты и мы должны ими воспользоваться. Но важно сохранить надежность своих ворот.

Матч с «Манчестер Сити»? Мы будем серьезно и тщательно готовиться, как и к каждой игре. Сейчас мы восстановимся, у нас есть несколько дней, чтобы хорошо подготовиться и потренироваться. Посмотрим видео матчей соперника и сделаем все возможное, чтобы получить наилучший результат», – признался Лунин.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» состоится 9 апреля. Начало – в 22:00 по Киеву.

В нынешнем сезоне 25-летний Андрей Лунин провел 24 матча, в 11 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.