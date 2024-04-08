Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Невеста Роналду похвасталась горячей фигурой во время тренировки
Другие новости
08 апреля 2024, 00:11 |
665
0

ФОТО. Невеста Роналду похвасталась горячей фигурой во время тренировки

Джорджина Родригес выставила фотографии в соцсетях

08 апреля 2024, 00:11 |
665
0
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась горячей фигурой во время тренировки
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес

Девушка звездного футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес поразила фанатов горячей фигурой.

30-летняя испанка аргентинского происхождения провела тренировку в зале вместе со своими детьми и поделилась соответствующими фотографиями в своем инстаграме.

Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, хотя вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.

Ранее невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями в 5 млн долларов.

ФОТО. Невеста Роналду похвасталась горячей фигурой во время тренировки

По теме:
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
Взяли сет 6:1, но проиграли матч. Киченок не сумели выиграть титул в США
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду lifestyle Джорджина Родригес фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
Теннис | 07 апреля 2024, 11:48 0
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года

Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года

Уверен на 100%. Клопп спрогнозировал результат матча Ман Юнайтед – Арсенал
Футбол | 07 апреля 2024, 23:50 0
Уверен на 100%. Клопп спрогнозировал результат матча Ман Юнайтед – Арсенал
Уверен на 100%. Клопп спрогнозировал результат матча Ман Юнайтед – Арсенал

Юрген провел пресс-конференцию после матча Ливерпуля и красных дьяволов (2:2)

Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Футбол | 07.04.2024, 11:30
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Коллинс уничтожила Касаткину и выиграла 2-й крупный титул за 2 недели
Теннис | 07.04.2024, 23:02
Коллинс уничтожила Касаткину и выиграла 2-й крупный титул за 2 недели
Коллинс уничтожила Касаткину и выиграла 2-й крупный титул за 2 недели
Атлетик – победитель Кубка Испании
Футбол | 07.04.2024, 03:00
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
06.04.2024, 19:55 1
Футбол
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
06.04.2024, 17:47 3
Футбол
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
07.04.2024, 13:22
Бокс
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
06.04.2024, 13:30 9
Бокс
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
06.04.2024, 06:15 3
Теннис
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
07.04.2024, 16:11 3
Футбол
Романо рассказал, кто будет стартовым вратарем Реала в следующем сезоне
Романо рассказал, кто будет стартовым вратарем Реала в следующем сезоне
06.04.2024, 11:52 3
Футбол
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем