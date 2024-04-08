Девушка звездного футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес поразила фанатов горячей фигурой.

30-летняя испанка аргентинского происхождения провела тренировку в зале вместе со своими детьми и поделилась соответствующими фотографиями в своем инстаграме.

Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, хотя вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.

Ранее невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями в 5 млн долларов.

ФОТО. Невеста Роналду похвасталась горячей фигурой во время тренировки