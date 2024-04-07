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  4. ПОНОМАРЕВ: «Хочется, чтобы судьи позволяли играть и бороться»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 22:34 |
373
0

ПОНОМАРЕВ: «Хочется, чтобы судьи позволяли играть и бороться»

Главный тренер «Руха» дал комментарий после игры УПЛ с «Шахтером»

07 апреля 2024, 22:34 |
373
0
ПОНОМАРЕВ: «Хочется, чтобы судьи позволяли играть и бороться»
shakhtar.com. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев дал комментарий после игры 23-го тура УПЛ с «Шахтером» (1:3)

– Недостаточность мастерства и класса сыграла немаловажную роль. У нас молодая команда, и тяжело играть против «Шахтера». Психологически мы проиграли первые 20 минут. После матча я поблагодарил ребят за усилия и объяснил, чего не хватало в поединке. У нас есть два пути: можно просто стоять на месте или прогрессировать, чтобы соперничать с такими командами. Такие матчи должны быть, и поражения учат. Из них можно сделать множество выводы.

– Сегодня дебютировали Мухаммад Джурбаев и Габриэль Клайвер. Как прокомментируете дебют молодых игроков?

– Это стратегия клуба, и, конечно, мы будем продолжать двигаться в этом направлении. Мухаммад очень хорошо себя проявил в тренировочном процессе. Он ответственный игрок и профессионально относится к своей работе, потому мы решили дать ему возможность дебютировать. Это тоже будет мотивацией для других футболистов академии. Могу сказать, что его дебют был заслуженным. Клайвер также является молодым игроком, который недавно начал работать в общей группе и должен адаптироваться к Премьер-лиге.

– Роман Дидык вышел на позиции опорника. Как вы оцените его игру?

– Денис Пидгурский получил повреждение и не мог полноценно сыграть, поэтому мы сделали перестановки. Роман Дидык ранее уже действовал на позиции опорника, поэтому она для него не нова.

– Было достаточно много борьбы. Как оцениваете работу арбитров?

– Не хочу комментировать работу арбитров, но хотелось бы, чтобы они позволяли играть и бороться, ведь в будущем команды будут выступать на европейском уровне, где допускается борьба, конечно, без грубой игры.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк пресс-конференция Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер - Рух Виталий Пономарев
Источник ФК Шахтер Донецк
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