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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
07.04.2024 20:00 – FT 3 : 1
Ноттингем Форест
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Англия
07 апреля 2024, 22:00 | Обновлено 07 апреля 2024, 22:10
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Тоттенхэм выиграл у Ноттингема и по очкам догнал Астон Виллу в АПЛ

Шпоры ведут напряженную борьбу за топ-4, зону попадания в Лигу чемпионов

07 апреля 2024, 22:00 | Обновлено 07 апреля 2024, 22:10
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0
Тоттенхэм выиграл у Ноттингема и по очкам догнал Астон Виллу в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле победил «Ноттингем Форест» (3:1).

Для лондонского клуба забили: автогол Мурильо (15 мин), Микки ван де Вена (53 мин) и Педро Порро (58 мин). У гостей отличился Крис Вуд (27 мин).

«Тоттенхэм» (60 очков) догнал Астон Виллу и поднялся на четвертое место в АПЛ. Шпоры ведут напряженную борьбу за топ-4, зону попадания в Лигу чемпионов

«Ноттингем Форест» (25 баллов) идет 17-м в турнирной таблице и ведет борьбу за выживание.

Премьер-лига. 32-й тур, 7 апреля

Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1

Голы: Мурильо, 15 (автогол), ван де Вен, 53, Порро, 58 – Вуд, 27

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 31 22 5 4 75 - 24 71
2 Ливерпуль 31 21 8 2 72 - 30 71
3 Манчестер Сити 31 21 7 3 71 - 31 70
4 Тоттенхэм 31 18 6 7 65 - 45 60
5 Астон Вилла 32 18 6 8 66 - 49 60
6 Манчестер Юнайтед 31 15 4 12 45 - 46 49
7 Вест Хэм 32 13 9 10 52 - 56 48
8 Ньюкасл 31 14 5 12 65 - 52 47
9 Челси 30 12 8 10 55 - 52 44
10 Брайтон 31 11 10 10 51 - 49 43
11 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44 - 49 42
12 Борнмут 31 11 8 12 45 - 55 41
13 Фулхэм 32 11 6 15 47 - 51 39
14 Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 - 54 30
15 Эвертон 31 9 8 14 32 - 42 29
16 Брентфорд 32 7 8 17 45 - 58 29
17 Ноттингем Форест 32 7 8 17 40 - 56 25
18 Лутон Таун 32 6 7 19 45 - 65 25
19 Бёрнли 32 4 7 21 32 - 67 19
20 Шеффилд Юнайтед 31 3 7 21 30 - 82 16
Полная таблица

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Тоттенхэм Ноттингем Форест Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Микки ван де Вен Педро Порро Крис Вуд
Источник Sport.ua
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