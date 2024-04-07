Тоттенхэм выиграл у Ноттингема и по очкам догнал Астон Виллу в АПЛ
Шпоры ведут напряженную борьбу за топ-4, зону попадания в Лигу чемпионов
В матче 32-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле победил «Ноттингем Форест» (3:1).
Для лондонского клуба забили: автогол Мурильо (15 мин), Микки ван де Вена (53 мин) и Педро Порро (58 мин). У гостей отличился Крис Вуд (27 мин).
«Тоттенхэм» (60 очков) догнал Астон Виллу и поднялся на четвертое место в АПЛ. Шпоры ведут напряженную борьбу за топ-4, зону попадания в Лигу чемпионов
«Ноттингем Форест» (25 баллов) идет 17-м в турнирной таблице и ведет борьбу за выживание.
Премьер-лига. 32-й тур, 7 апреля
Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1
Голы: Мурильо, 15 (автогол), ван де Вен, 53, Порро, 58 – Вуд, 27
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|3
|Манчестер Сити
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4
|Тоттенхэм
|31
|18
|6
|7
|65 - 45
|60
|5
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45 - 55
|41
|13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17
|Ноттингем Форест
|32
|7
|8
|17
|40 - 56
|25
|18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45 - 65
|25
|19
|Бёрнли
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|31
|3
|7
|21
|30 - 82
|16
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