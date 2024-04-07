Тоттенхэм выиграл у Ноттингема и по очкам догнал Астон Виллу в АПЛ

В матче 32-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле победил «Ноттингем Форест» (3:1).

Для лондонского клуба забили: автогол Мурильо (15 мин), Микки ван де Вена (53 мин) и Педро Порро (58 мин). У гостей отличился Крис Вуд (27 мин).

«Тоттенхэм» (60 очков) догнал Астон Виллу и поднялся на четвертое место в АПЛ. Шпоры ведут напряженную борьбу за топ-4, зону попадания в Лигу чемпионов

«Ноттингем Форест» (25 баллов) идет 17-м в турнирной таблице и ведет борьбу за выживание.

Премьер-лига. 32-й тур, 7 апреля

Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1

Голы: Мурильо, 15 (автогол), ван де Вен, 53, Порро, 58 – Вуд, 27

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