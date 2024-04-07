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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух провалил первые 20 минут против Шахтера»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 20:56 |
559
2

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух провалил первые 20 минут против Шахтера»

Наставник львовской команды прокомментировал поражение подопечных в матче с горняками

07 апреля 2024, 20:56 |
559
2
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух провалил первые 20 минут против Шахтера»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

7 апреля состоялся матч 23-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Рух» Львов. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер львовского коллектива Виталий Пономарев прокомментировал поражение своих подопечных:

«Результат матча закономерен, ведь «Рух» провалил первые 20 минут против «Шахтера». На такие матчи нужно выходить хорошо настроенными и играть смело. Впрочем, свою роль сыграло мастерство и игроки донецкой команды проявили свой лучший класс. Молодая команда психологически проиграла борьбу в дебюте матча.

В перерыве я попросил игроков действовать более интенсивно, ведь во второй части первого тайма у нас начали появляться моменты. Нам удалось забить гол, но и дальше мы не дали «Шахтеру» создать много моментов у наших ворот. В частности, они забили третий гол, использовав чуть ли не единственную возможность.

Стратегия клуба – доверять своим воспитанникам и мы продолжим двигаться в этом направлении. Мухаммад Джурабаев отлично проявил себя в тренировочном процессе. Он ответственный парень и очень профессионально себя ведет, несмотря на свой молодой возраст. Тренерский штаб решил дать Мухаммаду возможность дебютировать за первую команду и это не штучный выход, а он действительно заслужил это своей плодотворной и усердной работой. В то же время, это хорошая мотивация для других воспитанников Академии «Рух».

Денис Пидгурский получил повреждение и не смог полноценно участвовать в сегодняшнем матче, поэтому на позиции опорника вышел Дидык. Роман имеет опыт игры на этой позиции и для него эта роль не нова. Также сегодня дебютировал Клайвер – молодой футболист, недавно присоединившийся к нашей команде. Ему еще нужно время на адаптацию и он будет набирать форму и если будет хорошо проявлять себя, то будет играть и в последующих поединках.

После игры я поблагодарил ребят за этот матч. Для того чтобы конкурировать с командами уровня «Шахтера» нужно работать еще больше. В какой-то мере для нас этот результат может быть полезен: одни победы не научат футболистов и поражения также должны быть, чтобы сделать из них правильные выводы и взять из этой игры положительные моменты», – сказал Пономарев.

Видеообзор матча Шахтер – Рух – 3:1

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Виталий Пономарев пресс-конференция Рух Львов Шахтер Донецк Шахтер - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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Комментарии 2
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LexХХХ
Нічого страшного. Рух - наймолодша команда в УПЛ, у них ще все попереду🤗
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0
avk2307
Дуже шкода що так вийшло...
Але в цілому у Руха плюс....
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