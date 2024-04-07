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  4. ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Англия
07 апреля 2024, 20:18 |
1292
0

ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед

7 апреля Ливерпуль сыграл вничью с красными дьяволами со счетом 2:2

07 апреля 2024, 20:18 |
1292
0
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

7 апреля состоялся матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 67-й минуте при 1:1 Кобби Майну оформил крутой гол в девятку. Защитники «мерсисайдцев» не сумели остановить 18-летнего англичанина.

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В сети завирусилась реакция Юргена Клоппа на пропущенный мяч. Наставник гостей явно был недоволен действиями своих подопечных.

Из-за этой ничьи «Ливерпуль» потерял лидерство в чемпионате Англии, пропустив вперед лондонский «Арсенал». У команд по 71 пункту, но по дополнительным критериям выше находятся «канониры».

ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед

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Источник Sport.ua
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