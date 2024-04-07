ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
7 апреля Ливерпуль сыграл вничью с красными дьяволами со счетом 2:2
7 апреля состоялся матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:2.
На 67-й минуте при 1:1 Кобби Майну оформил крутой гол в девятку. Защитники «мерсисайдцев» не сумели остановить 18-летнего англичанина.
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В сети завирусилась реакция Юргена Клоппа на пропущенный мяч. Наставник гостей явно был недоволен действиями своих подопечных.
Из-за этой ничьи «Ливерпуль» потерял лидерство в чемпионате Англии, пропустив вперед лондонский «Арсенал». У команд по 71 пункту, но по дополнительным критериям выше находятся «канониры».
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
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