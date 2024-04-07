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Чемпионат Нидерландов
Витесс
07.04.2024 13:15 – FT 0 : 3
НЕК Неймеген
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Нидерланды
07 апреля 2024, 19:47 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:55
615
0

Аякс потерпел сокрушительное фиаско, пропустив 6 мячей от Фейеноорда

Днем ранее лидер чемпионата ПСВ разгромил АЗ Алкмаар

07 апреля 2024, 19:47 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:55
615
0
Аякс потерпел сокрушительное фиаско, пропустив 6 мячей от Фейеноорда
Getty Images/Global Images Ukraine

В уик-энд состоялся 29-й тур чемпионата Нидерландов.

Аякс потерпел сокрушительное фиаско, пропустив 6 мячей от Фейеноорда (0:6). Команда из Амстердама занимает лишь 6-е место.

Днем ранее лидер чемпионата ПСВ разгромил АЗ Алкмаар (5:1).

Лидеры: ПСВ (78), Фейеноорд (69), Твенте (60), АЗ Алкмаар (52), НЕК Неймеген (46), Аякс (45).

Чемпионат Нидерландов

29-й тур, 7 апреля

Фейенорд – Аякс – 6:0

Голы: Пайшау, 34, 66 Минте, 35, 56, Ганцко, 45+1, Тимбер, 62

Другие матчи игрового дня

  • Витесс – Неймеген – 0:3
  • Гоу Эхед Иглс – Алмере Сити – 1:1
  • Волендам – Валвейк – 3:2

Вечерний матч: 21:00. Херенвен – Утрехт

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 29 25 3 1 89 - 17 78
2 Фейеноорд 29 21 6 2 76 - 23 69
3 Твенте 29 18 6 5 55 - 28 60
4 АЗ Алкмаар 29 15 7 7 56 - 33 52
5 НЕК Неймеген 29 12 10 7 57 - 42 46
6 Аякс 29 12 9 8 61 - 55 45
7 Гоу Эхед Иглс 29 11 9 9 43 - 37 42
8 Утрехт 28 10 9 9 38 - 38 39
9 Спарта Роттердам 29 10 7 12 42 - 41 37
10 Фортуна Ситтард 29 9 8 12 34 - 51 35
11 Херенвен 28 9 6 13 46 - 53 33
12 Алмере Сити 29 7 12 10 28 - 45 33
13 Хераклес 29 9 5 15 40 - 60 32
14 Зволле 29 8 7 14 38 - 56 31
15 РКК Валвейк 29 6 6 17 27 - 47 24
16 Эксельсиор 29 4 10 15 40 - 64 22
17 Волендам 29 4 7 18 30 - 70 19
18 Витесс 29 4 5 20 22 - 62 17
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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