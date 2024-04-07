Аякс потерпел сокрушительное фиаско, пропустив 6 мячей от Фейеноорда
Днем ранее лидер чемпионата ПСВ разгромил АЗ Алкмаар
В уик-энд состоялся 29-й тур чемпионата Нидерландов.
Аякс потерпел сокрушительное фиаско, пропустив 6 мячей от Фейеноорда (0:6). Команда из Амстердама занимает лишь 6-е место.
Днем ранее лидер чемпионата ПСВ разгромил АЗ Алкмаар (5:1).
Лидеры: ПСВ (78), Фейеноорд (69), Твенте (60), АЗ Алкмаар (52), НЕК Неймеген (46), Аякс (45).
Чемпионат Нидерландов
29-й тур, 7 апреля
Фейенорд – Аякс – 6:0
Голы: Пайшау, 34, 66 Минте, 35, 56, Ганцко, 45+1, Тимбер, 62
Другие матчи игрового дня
- Витесс – Неймеген – 0:3
- Гоу Эхед Иглс – Алмере Сити – 1:1
- Волендам – Валвейк – 3:2
Вечерний матч: 21:00. Херенвен – Утрехт
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|29
|25
|3
|1
|89 - 17
|78
|2
|Фейеноорд
|29
|21
|6
|2
|76 - 23
|69
|3
|Твенте
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4
|АЗ Алкмаар
|29
|15
|7
|7
|56 - 33
|52
|5
|НЕК Неймеген
|29
|12
|10
|7
|57 - 42
|46
|6
|Аякс
|29
|12
|9
|8
|61 - 55
|45
|7
|Гоу Эхед Иглс
|29
|11
|9
|9
|43 - 37
|42
|8
|Утрехт
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9
|Спарта Роттердам
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10
|Фортуна Ситтард
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|11
|Херенвен
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12
|Алмере Сити
|29
|7
|12
|10
|28 - 45
|33
|13
|Хераклес
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14
|Зволле
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15
|РКК Валвейк
|29
|6
|6
|17
|27 - 47
|24
|16
|Эксельсиор
|29
|4
|10
|15
|40 - 64
|22
|17
|Волендам
|29
|4
|7
|18
|30 - 70
|19
|18
|Витесс
|29
|4
|5
|20
|22 - 62
|17
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