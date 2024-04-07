Чемпионат Нидерландов. ПСВ продолжает нестись к титулу
Состоялись четыре матча местного первенства
Закончились четыре матча чемпионата Нидерландов по футболу. В 29 туре, в частности, ПСВ разгромил «АЗ Алкмаар» и продолжает приближаться к завоеванию чемпионского титула. Победа стала для команды из Эйндховена второй подряд после неожиданного поражения от «НЕК Неймегена».
Чемпионат Нидерландов. 29 тур
Спарта Роттердам – Хераклес – 1:2
Голы: Брим, 42 – Хогма, 48, Хорнкамп, 73
ПСВ – АЗ Алкмааар – 5:1
Голы: Бакайоко, 9, Люк де Йонг, 23, 53, Верман, 80, Унекен, 90+1 – Павлидис, 58
Звольн – Эксельсиор – 2:1
Голы: Макналти, 18, Велана, 66 – Дейвестейн, 86
Твенте – Фортуна – 2:0
Голлы: Влап, 52, ван Вольфсфинкель, 86
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