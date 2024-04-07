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Чемпионат Нидерландов
Зволле
06.04.2024 21:00 – FT 2 : 1
Эксельсиор
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Нидерланды
07 апреля 2024, 05:20 | Обновлено 07 апреля 2024, 05:52
82
0

Чемпионат Нидерландов. ПСВ продолжает нестись к титулу

Состоялись четыре матча местного первенства

07 апреля 2024, 05:20 | Обновлено 07 апреля 2024, 05:52
82
0
Чемпионат Нидерландов. ПСВ продолжает нестись к титулу
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились четыре матча чемпионата Нидерландов по футболу. В 29 туре, в частности, ПСВ разгромил «АЗ Алкмаар» и продолжает приближаться к завоеванию чемпионского титула. Победа стала для команды из Эйндховена второй подряд после неожиданного поражения от «НЕК Неймегена».

Чемпионат Нидерландов. 29 тур

Спарта Роттердам – Хераклес – 1:2

Голы: Брим, 42 – Хогма, 48, Хорнкамп, 73

ПСВ – АЗ Алкмааар – 5:1

Голы: Бакайоко, 9, Люк де Йонг, 23, 53, Верман, 80, Унекен, 90+1 – Павлидис, 58

Звольн – Эксельсиор – 2:1

Голы: Макналти, 18, Велана, 66 – Дейвестейн, 86

Твенте – Фортуна – 2:0

Голлы: Влап, 52, ван Вольфсфинкель, 86

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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