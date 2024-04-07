СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля

В воскресенье, 7 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:30 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

4.88 – 4.83 – 1.66

19:30 Шеффилд Юнайтед – Челси

6.57 – 5.34 – 1.48

20:00 Тоттенхэм – Ноттингем Форест

1.48 – 5.29 – 6.57

КИБЕРСПОРТ (LOL)

18:00 G2 Esports – Team BDS

1.18 – 5.08

19:00 pain Gaming – LOUD

2.63 – 1.45