Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля
Другие новости
07 апреля 2024, 17:54 |
52
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

07 апреля 2024, 17:54 |
52
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 7 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:30 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Ggbet 4.88 – 4.83 – 1.66

19:30 Шеффилд Юнайтед – Челси

Ggbet 6.57 – 5.34 – 1.48

20:00 Тоттенхэм – Ноттингем Форест

Ggbet 1.48 – 5.29 – 6.57

КИБЕРСПОРТ (LOL)

18:00 G2 Esports – Team BDS

Ggbet 1.18 – 5.08

19:00 pain Gaming – LOUD

Ggbet 2.63 – 1.45

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 апреля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая лига. Победы Эпицентра и тернопольской Нивы
Футбол | 07 апреля 2024, 17:27 0
Первая лига. Победы Эпицентра и тернопольской Нивы
Первая лига. Победы Эпицентра и тернопольской Нивы

7 апреля состоялись два матча

Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Футбол | 07 апреля 2024, 16:11 3
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Александрией»

Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07.04.2024, 16:35
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Атлетик – победитель Кубка Испании
Футбол | 07.04.2024, 03:00
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
Футбол | 06.04.2024, 19:40
Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16 1
Бокс
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
06.04.2024, 17:47 3
Футбол
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
06.04.2024, 03:59
Футбол
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 10
Футбол
Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе
Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе
06.04.2024, 14:33
Футбол
Таблицы отбора к ЧЕ-2024. Что нужно Украине в решающем матче со Словакией?
Таблицы отбора к ЧЕ-2024. Что нужно Украине в решающем матче со Словакией?
06.04.2024, 04:55 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем