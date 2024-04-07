ВИДЕО. Борячук пушечным ударом сравнял счет в матче с Колосом

В воскресенье, 7 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Колос» и «Металлист 1925».

На 47-й минуте, уступая 0:1, гости разыграли угловой. Двумя передачами они переместили мяч с фланга в центр, откуда Андрей Борячук, которого никто не опекал, нанес точный удар с 20-22 метров. Мяч влетел под перекладину, Кирилл Фесюн был бессилен спасти свою команду.

Для Борячука это 4-й гол в этом сезоне УПЛ.