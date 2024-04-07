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  4. ВИДЕО. Борячук пушечным ударом сравнял счет в матче с Колосом
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 17:07 |
520
0

ВИДЕО. Борячук пушечным ударом сравнял счет в матче с Колосом

Кирилл Фесюн был бессилен спасти свою команду

07 апреля 2024, 17:07 |
520
0
ВИДЕО. Борячук пушечным ударом сравнял счет в матче с Колосом
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

В воскресенье, 7 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Колос» и «Металлист 1925».

На 47-й минуте, уступая 0:1, гости разыграли угловой. Двумя передачами они переместили мяч с фланга в центр, откуда Андрей Борячук, которого никто не опекал, нанес точный удар с 20-22 метров. Мяч влетел под перекладину, Кирилл Фесюн был бессилен спасти свою команду.

Для Борячука это 4-й гол в этом сезоне УПЛ.

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Андрей Борячук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Колос - Металлист 1925 видео голов и обзор
Источник УПЛ-ТВ
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