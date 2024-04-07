Украина. Премьер лига07 апреля 2024, 17:07 |
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ВИДЕО. Борячук пушечным ударом сравнял счет в матче с Колосом
Кирилл Фесюн был бессилен спасти свою команду
07 апреля 2024, 17:07 |
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В воскресенье, 7 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Колос» и «Металлист 1925».
На 47-й минуте, уступая 0:1, гости разыграли угловой. Двумя передачами они переместили мяч с фланга в центр, откуда Андрей Борячук, которого никто не опекал, нанес точный удар с 20-22 метров. Мяч влетел под перекладину, Кирилл Фесюн был бессилен спасти свою команду.
Для Борячука это 4-й гол в этом сезоне УПЛ.
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