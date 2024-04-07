Другие новости07 апреля 2024, 16:29 |
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Главный тренер Слована прокомментировал ситуацию с Жерсоном
Владимир Вайсс знал, с кем имеет дело
07 апреля 2024, 16:29 |
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Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс прокомментировал ситуацию с будущим арендованного у «Динамо» вингера Жерсона Родригеша, который не вернулся из расположения сборной Люксембурга.
«Мы уважаем его контракт. Он сложный человек, но мы знали, с кем имеем дело, когда Родригеш к нам пришел. Сейчас он тренируется индивидуально, посмотрим, что будет в конце сезона», – сказал Вайсс.
Ранее ситуацию прокомментировал генеральный директор клуба.
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