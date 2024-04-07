Главный тренер Слована прокомментировал ситуацию с Жерсоном

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс прокомментировал ситуацию с будущим арендованного у «Динамо» вингера Жерсона Родригеша, который не вернулся из расположения сборной Люксембурга.

«Мы уважаем его контракт. Он сложный человек, но мы знали, с кем имеем дело, когда Родригеш к нам пришел. Сейчас он тренируется индивидуально, посмотрим, что будет в конце сезона», – сказал Вайсс.

Ранее ситуацию прокомментировал генеральный директор клуба.