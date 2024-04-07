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Англия
07 апреля 2024, 16:36 | Обновлено 07 апреля 2024, 16:37
432
0

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Стали известны стартовые составы на игру

Центральный матч 32-го тура АПЛ начнется в 17:30

07 апреля 2024, 16:36 | Обновлено 07 апреля 2024, 16:37
432
0
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Стали известны стартовые составы на игру
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 7 апреля, «Манчестер Юнайтед» на своем домашнем стадионе в матче тридцать второго тура Английской Премьер-лиги примет «Ливерпуль». Начало матча – в 17:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 6-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Эрика тен Хага и Юргена Клоппа на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Магуайр, Камбала, Ван-Биссака, Майну, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хойлунд.

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Кванса, Брэдли, Эндо, Собослаи, Макаллистер, Диас, Салах, Нуньес.

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Источник Sport.ua
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