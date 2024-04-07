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  4. Николай ГАЙДУЧИК: «Настраивались на матч с Оболонью как на финал»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 16:43 |
122
0

Николай ГАЙДУЧИК: «Настраивались на матч с Оболонью как на финал»

Нападающий «Вереса» прокомментировал победу над «Оболонью»

07 апреля 2024, 16:43 |
122
0
Николай ГАЙДУЧИК: «Настраивались на матч с Оболонью как на финал»
НК Верес

Нападающий ровенского «Вереса» Николай Гайдучик прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (3:0) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Это была хорошая контратака. Классная передача с фланга и я в одно касание пробил по воротам – забил гол. Считаю, мы прежде всего благодаря характеру победили. Бились друг за друга. Настраивались на эту игру, как на финал. Благодарен команде за то, что все отыграли на полную.

Относительно реализации – буду продолжать работать над собой. Верю, что будут и моменты, и голы. У нас впереди еще много матчей и много финалов. Мы лишь немножко приблизились к цели».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Верес - Оболонь Николай Гайдучик
Источник ФК Верес
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