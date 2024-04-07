Ванат рассказал, на кого из форвардов равнялся в Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат рассказал о своих кумирах в футболе.

- На кого из футболистов равнялись раньше, на кого сейчас? Изменился ли кумир в профессиональном футболе?

- Вообще не изменился. Роналду как был, так и есть.

- На кого из форвардов «Динамо» равнялись?

- Артем Милевский, Браун Идейе, Исмаэль Бангура. Много хороших нападающих было.

- Если бы они сейчас играли, хотели бы с ними конкурировать? Или лучше, чтобы они покинули команду?

- Всегда интересно с хорошими футболистами конкурировать, – сказал Ванат.

В этом сезоне Ванат сыграл 19 матчей в УПЛ, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

Ранее стало известно, почему Ванат выбрал «Динамо».