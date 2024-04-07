Ванат рассказал, на кого из форвардов равнялся в Динамо
Владиславу нравились Милевский, Идейе и Бангура
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат рассказал о своих кумирах в футболе.
- На кого из футболистов равнялись раньше, на кого сейчас? Изменился ли кумир в профессиональном футболе?
- Вообще не изменился. Роналду как был, так и есть.
- На кого из форвардов «Динамо» равнялись?
- Артем Милевский, Браун Идейе, Исмаэль Бангура. Много хороших нападающих было.
- Если бы они сейчас играли, хотели бы с ними конкурировать? Или лучше, чтобы они покинули команду?
- Всегда интересно с хорошими футболистами конкурировать, – сказал Ванат.
В этом сезоне Ванат сыграл 19 матчей в УПЛ, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
Ранее стало известно, почему Ванат выбрал «Динамо».
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