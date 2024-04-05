Ванат мог оказаться в Карпатах или Металлисте. Почему выбрал Динамо?

Виктор Залесный, детский тренер нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната, рассказал, почему его воспитанник в свое время выбрал академию «бело-синих»:

«На турнирах действительно есть селекционеры. Ему предлагали идти в разные команды. Например, в «Карпаты» и «Металлист».

Думаю, что желание попасть именно в «Динамо» у него углубилось в 2010-м, когда к нам приезжали ветераны «Динамо», которые играли товарищескую игру против местной «Крепости». Тогда на городском стадионе бегали покойный Андрей Баль, Александр Хацкевич, Виталий Косовский, Виктор Леоненко. Это дало толчок к тому, чтобы попробовать себя в наборе в динамовскую академию».

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуется «Бетис».