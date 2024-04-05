Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат мог оказаться в Карпатах или Металлисте. Почему выбрал Динамо?
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 12:38 |
609
3

Ванат мог оказаться в Карпатах или Металлисте. Почему выбрал Динамо?

Детский тренер Владислава считает, что в пользу киевлян сыграл матч ветеранов «бело-синих»

05 апреля 2024, 12:38 |
609
3
Ванат мог оказаться в Карпатах или Металлисте. Почему выбрал Динамо?
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Виктор Залесный, детский тренер нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната, рассказал, почему его воспитанник в свое время выбрал академию «бело-синих»:

«На турнирах действительно есть селекционеры. Ему предлагали идти в разные команды. Например, в «Карпаты» и «Металлист».

Думаю, что желание попасть именно в «Динамо» у него углубилось в 2010-м, когда к нам приезжали ветераны «Динамо», которые играли товарищескую игру против местной «Крепости». Тогда на городском стадионе бегали покойный Андрей Баль, Александр Хацкевич, Виталий Косовский, Виктор Леоненко. Это дало толчок к тому, чтобы попробовать себя в наборе в динамовскую академию».

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуется «Бетис».

По теме:
Михаил ШЕСТАКОВ: «Чувствую ответственность за результат в каждой игре»
Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации
Александр СВАТОК: «Очень тяжело навязывать постоянную борьбу нашим грандам»
Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Виктор Леоненко Александр Хацкевич Андрей Баль Виталий Косовский
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Теннис | 05 апреля 2024, 04:05 21
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне

Элина проиграла Элизе в 1/8 финала соревнований WTA 500 в США

Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Футбол | 04 апреля 2024, 20:40 98
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины

В полуфинальной игре на чужом поле полтавчане обыграли житомирское «Полесье»

Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Футбол | 05.04.2024, 01:01
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
Футбол | 05.04.2024, 02:59
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»
Футбол | 05.04.2024, 10:43
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Max-Morlock
Пусть напишет в книге.
Ответить
0
anacreon
Ну і дарма не пішов. Звіти хоч ми міг якось перейти в Європу. А так Суркіс задере ціну в 15 мільйонів, які ніхто не дасть. І буде Ванат сидіти в Динамо, рахувати роки до закінчення контракту. А йому вже 22 рочки. Вже не 17-річний вундеркінд. В цьому році вже треба було переходити за кордон. Бо потім пізно буде.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
04.04.2024, 06:25 2
Теннис
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
04.04.2024, 20:47 7
Футбол
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
03.04.2024, 08:42 1
Хоккей
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
03.04.2024, 14:17 14
Футбол
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 3
Футбол
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
04.04.2024, 22:49 1
Футбол
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
04.04.2024, 11:36 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем