Ванат мог оказаться в Карпатах или Металлисте. Почему выбрал Динамо?
Детский тренер Владислава считает, что в пользу киевлян сыграл матч ветеранов «бело-синих»
Виктор Залесный, детский тренер нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната, рассказал, почему его воспитанник в свое время выбрал академию «бело-синих»:
«На турнирах действительно есть селекционеры. Ему предлагали идти в разные команды. Например, в «Карпаты» и «Металлист».
Думаю, что желание попасть именно в «Динамо» у него углубилось в 2010-м, когда к нам приезжали ветераны «Динамо», которые играли товарищескую игру против местной «Крепости». Тогда на городском стадионе бегали покойный Андрей Баль, Александр Хацкевич, Виталий Косовский, Виктор Леоненко. Это дало толчок к тому, чтобы попробовать себя в наборе в динамовскую академию».
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуется «Бетис».
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